Произвольная программа Елизаветы Туктамышевой на «Гран-при России». Видео
21:39
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в России.
Она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но допустила ошибку на сольном тройной акселе. Затем она без ошибок исполнила остальные элементы.
За оба выступлений она набрала 229,23 балла и заняла второе итоговое место.
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