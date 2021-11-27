Произвольная программа Елизаветы Туктамышевой на «Гран-при России». Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в России.

Она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но допустила ошибку на сольном тройной акселе. Затем она без ошибок исполнила остальные элементы.

За оба выступлений она набрала 229,23 балла и заняла второе итоговое место.