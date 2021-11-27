Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Произвольная программа Майи Хромых на «Гран-при России». Видео

21:35
Теги:

Российская фигуристка Майя Хромых выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в России.

Она прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сделала степ-аут на сольном четверном тулупе, прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

По сумме выступлений она набрала 219,69 балла и заняла третье итоговое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Спасатели обнаружили тела пяти погибших в шахте «Листвяжная» шахтеров
0