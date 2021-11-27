Произвольная программа Майи Хромых на «Гран-при России». Видео
21:35
Российская фигуристка Майя Хромых выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в России.
Она прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сделала степ-аут на сольном четверном тулупе, прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
По сумме выступлений она набрала 219,69 балла и заняла третье итоговое место.
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