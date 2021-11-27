Видео победного проката Камилы Валиевой на «Гран-при России», в котором она обновила мировой рекорд

Российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России.

Она прыгнула четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

За прокат спортсменка получила 185,29 балла. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла и заняла итоговое первое место.

Таким образом, она обновила предыдущие мировые рекорды, которые также принадлежали ей (180,89 балла и 265,08 балла соответственно).