Видео победного проката Камилы Валиевой на «Гран-при России», в котором она обновила мировой рекорд
21:45
Российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России.
Она прыгнула четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.
За прокат спортсменка получила 185,29 балла. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла и заняла итоговое первое место.
Таким образом, она обновила предыдущие мировые рекорды, которые также принадлежали ей (180,89 балла и 265,08 балла соответственно).
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