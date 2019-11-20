Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев, занявший второе место на московском этапе серии «Гран-при», отметил, что не против посоревноваться в прыжках с Александрой Трусовой.

— Шутки про переход Трусовой в мужское катание? Не обидно, понятно, что это шутка, но, если честно, в интернете хочется видеть от болельщиков больше позитива. Неприятно, когда пытаются принизить того или иного спортсмена, — цитируют РИА «Новости» Алиева. — А Сашка молодец, на нее многие равняются. С кем ни поговорю, все соглашаются, что это очень круто, когда кто-то в таком возрасте исполняет столько четверных. А это еще и девочка. Так что, как я уже сказал, если бы довелось посоревноваться, было бы здорово, и она бы у нас иногда выигрывала.

— А если вы проиграете?

— Пожму руку, обниму, поздравлю.

В произвольной программе в Москве Алиев исполнил два четверных прыжка — четверной тулуп сольно и в каскаде с тройным тулупом. А Трусова — три, сольный четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупа, а также каскад «четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов».