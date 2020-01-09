Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков иронически оценил итоги своей работы с двукратными чемпионами Европы Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым в сезоне-2018/19. В прошлом сезоне он был основным тренером пары и дуэт под его руководством стал вторым на чемпионатах Европы и мира.

— В прошлом году — да, я нес за них (Тарасову и Морозова) ответственность, проиграл все, что можно, из чего можно было понять, что я не самый лучший тренер, — цитируют «РИА «Новости» Транькова.

Медаль чемпионата мира? Это больше медаль Нины Михайловны, чем моя. Изначально знал, что Тарасова/Морозов — не тренерский проект, а вызов для меня. Я просто не сдамся, пока они не выиграют. То, что мы не стали чемпионами России без четырех десятых балла, это ладно. Сейчас для нас неважно обыграть Бойкову и Козловского или кого-то еще, мы ориентируемся на китайцев. А для этого нам надо сделать пять-семь шагов назад, поучившись другим вещам. Чтобы обыграть Лори Никол и ее китайцев, нам сегодня надо чуть-чуть проиграть. Хорошо, что ребята и тренерский штаб это понимают.

С мая 2019 года Тарасова и Морозов тренируются в США под руководством Марины Зуевой, однако Траньков по-прежнему является одним из тренеров пары. В текущем сезоне дуэт не смог отобраться в Финал Гран-при и стал вторым на чемпионате страны.