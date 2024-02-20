Продюсер Рудченко: «Загитова, Валиева и Трусова — творческие люди. Им нужно увлекать фан-базу»

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился мнением о том, что фигуристки пробуют себя в пении.

«Действительно, сейчас много фигуристок и спортсменов хотят идти в музыку и медиа. В этом ничего плохого нет, но все мы должны понимать, что качество творчества должно быть на высоте. Когда выходит олимпийский чемпион петь песню, то ожидания от него огромные. Загитова, Валиева и Трусова — сами по себе очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать и увлекать. Конечно, когда фигуристка заканчивает свою активную спортивную карьеру, то ей могут подсказать, что нужно пользоваться своей популярностью. Лучше всего это можно сделать через творчество», — приводит слова Рудченко Sport24.

Ранее стало известно, что Камила Валиева в свой день рождения выпустит совместную песню с MIA BOYKA.