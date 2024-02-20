Загитова будет генеральным менеджером своей школы фигурного катания в Казани
Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет выполнять функции менеджера в своей школе в Казани, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
По словам главы регионального ведомства, спортсменка будет выполнять роль генерального менеджера в хоккее — подбирать тренеров, курировать и ставить задачи.
«Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы. У нее есть команда, ребята, которые компетентны», — цитирует Леонова РИА «Новости Спорт».
Ранее Леонов в комментарии «СЭ» рассказал, когда планируется реализовать план строительства школы.
21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).
Источник: РИА
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