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20 февраля, 17:02

Загитова будет генеральным менеджером своей школы фигурного катания в Казани

Руслан Минаев
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет выполнять функции менеджера в своей школе в Казани, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам главы регионального ведомства, спортсменка будет выполнять роль генерального менеджера в хоккее — подбирать тренеров, курировать и ставить задачи.

«Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы. У нее есть команда, ребята, которые компетентны», — цитирует Леонова РИА «Новости Спорт».

Ранее Леонов в комментарии «СЭ» рассказал, когда планируется реализовать план строительства школы.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

Источник: РИА
Фигурное катание
Алина Загитова
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