Загитова будет генеральным менеджером своей школы фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет выполнять функции менеджера в своей школе в Казани, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам главы регионального ведомства, спортсменка будет выполнять роль генерального менеджера в хоккее — подбирать тренеров, курировать и ставить задачи.

«Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы. У нее есть команда, ребята, которые компетентны», — цитирует Леонова РИА «Новости Спорт».

Ранее Леонов в комментарии «СЭ» рассказал, когда планируется реализовать план строительства школы.