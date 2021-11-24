Шахрай о Щербаковой: «После такого падения парни еще пять раз бы упали. Самарин точно не встал»

Серебряный призер Олимпийских Игр 1980 года Сергей Шахрай в интервью «СЭ» прокомментировал выступление чемпионки мира Анны Щербаковой на последних соревнованиях.

«Мне очень понравилась новая музыка. Она неожиданно удачная и хорошо ложится на ее пластику. Подходит к статусу чемпионки мира. Единственное, программа подготовлена за короткое время и видно, что еще недоработана. Задумка хорошая, но нужно дать время, чтобы программа заблистала так, как может. И все же главное, что меня поразило, — это ее характер. После такого падения многие парни еще по пять раз бы упали. Самарин так точно не встал бы. А она собралась и откатала остальную программу без ошибок, делав при этом чистый четверной флип. Это дорогого стоит. Это чемпионский характер, поэтому на Щербакову можно спокойно делать ставку. Она сильный человек, боец. Посмотришь на нее со стороны, вроде бы такая нежная, хрупкая. Но внутри там такая стальная воля, ух! Так что все наши мальчики смотрятся на ее фоне блекло. Внешность бывает обманчива», — сказал Шахрай.

Отметим, что на этапе «Гран-при» в Гренобле Щербакова заняла первое место и попала в финал серии.

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