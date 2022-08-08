Президент Украины лишил стипендии олимпийского чемпиона Петренко за участие в шоу в Сочи

Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В документе также отмечается, что спортсмен «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

Учитывая это, Украинская федерация фигурного катания внесла в министерство молодежи и спорта представление о лишении фигуриста государственной стипендии».

Ранее Петренко был исключен из Украинской федерации фигурного катания.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).