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Фигурное катание

8 августа, 23:38

Президент Украины лишил стипендии олимпийского чемпиона Петренко за участие в шоу в Сочи

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Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В документе также отмечается, что спортсмен «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

Учитывая это, Украинская федерация фигурного катания внесла в министерство молодежи и спорта представление о лишении фигуриста государственной стипендии».

Ранее Петренко был исключен из Украинской федерации фигурного катания.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15424339
Фигурное катание
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