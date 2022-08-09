Гербольдт считает: Дробязко и Ванагас должны были быть готовы к лишению наград за участие в шоу Навки

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса могут лишить государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки. Дробязко также могут лишить гражданства Литвы.

«Сейчас иногородних спортсменов, к сожалению, будут максимально провоцировать, чтобы они пошли против России и наших спортсменов. Тех, кто не будет слушаться, ждет одно и то же будущее. Понимали ли фигуристы, что последуют такие действия со стороны Литвы? Не знаю. Но в связи с последними событиями они должны были быть к этому готовы», — сказала Гербольдт «СЭ».

С инициативой выступил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас. Это произошло после того, как стало известно, что Дробязко и Ванагас намерены принять участие в Сочи в художественном проекте Татьяны Навки «Лебединое озеро».

У танцевальной пары предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.