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Сегодня, 12:52

Путин поручил представить идеи спортмероприятий на ледовых аренах Москвы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы, Министерству спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) представить идеи по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Рекомендовать правительству Москвы подготовить совместно с Минспортом России, ФФККР и представить предложения о возможности проведения международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 15 августа 2022 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта России Олег Матыцин и глава ФФККР Александр Горшков.

Источник: http://kremlin.ru
Фигурное катание
Владимир Путин
Олег Матыцин
Сергей Собянин
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