Президент Федерации фигурного катания на коньках России назвал странной ситуацию на семинаре ISU в Германии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что ситуация, при которой на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) в немецком Франкфурте-на-Майне у лучших российских судей по фигурному катанию не принимают экзамен, является странной.

«То, что у наших лучших судей не приняли экзамен, вызывает массу вопросов. Мне кажется, это выглядит достаточно странно», — сказал Горшков ТАСС.

Для повышения судейской квалификации специалисты должны пройти экзамен, состоящий из трех частей: теории, идентификации элементов (судейство с экрана) и собеседования.

В понедельник несколько россиян не смогли пройти собеседование, которые проводили представители Великобритании, Германии, Норвегии и других стран. Во вторник стало известно, что двум из семи российских специалистов все же повысили квалификацию.