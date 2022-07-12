Тарасова назвала травлей информацию о том, что российские судьи не сдали нормативы на семинаре ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что несколько российских судей по фигурному катанию не смогли сдать нормативы на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я думаю, что от себя там ничего не происходит, все уже оговорено ими в кулуарах, и последующие шаги тоже. Они не придерживаются того, что за какие-то провинности человека наказывают единожды, они хотят наказывать до бесконечности. У них прямо руки в крови, в нашей крови. Что они сделали, эти двенадцатилетки, что они хотят уничтожить по их мнению? Я вижу, кто сдает технический экзамен, я вижу какие судьи. Я вижу, кто грамотный, а кто неграмотный. Чтобы русские судьи, которые туда поехали, особенно, чтобы не сдали оба, это нонсенс! Потому что таких судей мировых по пальцам одной руки можно пересчитать. Они травят, просто травят нас! Но мы все равно будем. Это очень тяжело, но надо справиться. Вы нас не выпустили, но мы все равно выйдем и победим всех», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее новость о том, что несколько российских судей по фигурному катанию не смогли сдать нормативы на семинаре Международного союза конькобежцев сообщил сайт matchtv.ru. Все специалисты, которые не смогли сдать нормативы, имеют возможность пересдать тесты через два года.