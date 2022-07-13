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Сегодня, 09:31

«Вспомнила, что фигуристка». Медведева показала, как исполняет тройной тулуп

Российская фигуристка Медведева показала, как исполняет тройной тулуп
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое видео в социальных сетях. 22-летняя россиянка показала, как исполняет тройной тулуп.

Подписчики прокомментировали видео:

«Какой хороший тулуп, Женя!»

«Королева тулупа!»

«Так легко прыгнула, как будто просто прокатилась!»

«Прекрасный прыжок!»

«Вспомнила, что фигуристка».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).

Источник: https://t.me/jmedvedevaj_official/296
Фигурное катание
Евгения Медведева
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