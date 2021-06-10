Премия ISU Skating Awards 2021 пройдет 10 июля онлайн

Премия ISU Skating Awards 2021 пройдет 10 июля в онлайн формате, сообщает пресс-служба организации.

Из-за отмены многих соревнований в международном союзе конькобежцев приняли решение вручить награду только в одной номинации — «За достижения в жизни» («Lifetime Achievement Award»). Отмечается, что зрителей ждет интересное шоу и эксклюзивные интервью.

В прошлом году в номинации «Лучший новичок» победу одержала российская фигуристка Алена Косторная, а Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером.