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Премия ISU Skating Awards 2021 пройдет 10 июля онлайн

17:31
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Премия ISU Skating Awards 2021 пройдет 10 июля в онлайн формате, сообщает пресс-служба организации.

Из-за отмены многих соревнований в международном союзе конькобежцев приняли решение вручить награду только в одной номинации — «За достижения в жизни» («Lifetime Achievement Award»). Отмечается, что зрителей ждет интересное шоу и эксклюзивные интервью.

В прошлом году в номинации «Лучший новичок» победу одержала российская фигуристка Алена Косторная, а Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/figure-skating/isu-skating-awards

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