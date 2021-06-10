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Ягудин и Плющенко вместе попили кофе

08:35
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Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин ответил в Instagram на вопросы подписчиков. Один из них касался его прошлого соперника, а ныне тренера Евгения Плющенко.

«Как вы относитесь к Евгению Плющенко?», — спросили Ягудина.

«Нормально, недавно вот кофейку попили», — ответил он.

15&nbsp;февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко и&nbsp;Алексей Ягудин (а&nbsp;также Тимоти Гебель) на&nbsp;церемонии награждения лучших фигуристов Олимпийских игр.

«Как относитесь к Анне Щербаковой?» — задали еще вопрос.

«Как? Как к спортсмену, который терпит, работает и выигрывает! С уважением!» — сказал Ягудин.

Ягудин — четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и двукратный победитель финалов Гран-при.

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