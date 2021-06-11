Плющенко: «Именно Трусова выиграла чемпионат России»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко выразил уверенность в том, что Александра Трусова выиграла золотую медаль на чемпионате России-2021.

Напомним, что по факту победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Второе место заняла Камила Валиева, а Трусова стала третьей.

«Саша Трусова хорошо каталась на чемпионате России и в короткой, и в произвольной программе. Причем каталась с травмой, но собралась, настроилась... Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось свое видение», — сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.

Напомним, что в мае Трусова вернулась из академии «Ангелы Плющенко» в отделение «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.