Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко: «Именно Трусова выиграла чемпионат России»

10:50
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко выразил уверенность в том, что Александра Трусова выиграла золотую медаль на чемпионате России-2021.

Напомним, что по факту победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Второе место заняла Камила Валиева, а Трусова стала третьей.

«Саша Трусова хорошо каталась на чемпионате России и в короткой, и в произвольной программе. Причем каталась с травмой, но собралась, настроилась... Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось свое видение», — сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.

Напомним, что в мае Трусова вернулась из академии «Ангелы Плющенко» в отделение «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/

Читайте также

Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
24
Офсайд