Поздняков не надеется на справедливость CAS в деле фигуристки Валиевой

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ему сложно рассчитывать на справедливость Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения. С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость CAS можно все меньше», — цитирует Позднякова ТАСС.