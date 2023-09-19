Поздняков не надеется на справедливость CAS в деле фигуристки Валиевой
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ему сложно рассчитывать на справедливость Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле фигуристки Камилы Валиевой.
«Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения. С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость CAS можно все меньше», — цитирует Позднякова ТАСС.
15 сентября стало известно, что Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи.
Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.
Источник: https://tass.ru/sport/18781399
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