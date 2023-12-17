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Сегодня, 17:53

Медведева — о прокате Костомарова: «Меня пробило на слезы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях от первого проката Романа Костомарова после многочисленных операций на шоу Ильи Авербуха.

— Я не видела, как он тренировался. Очень малое количество человек видело, думаю, это сделано для вау-эффекта. Когда мне сказали, что он выйдет на лед, я думала, что просто выйдет к Оксане Домниной. А он поехал, еще и в паре. Меня пробило на слезы. Я всегда знала, что Рома крутой. Но не ожидала, что прямо здесь и сейчас он поедет, что я увижу, как он катается. Это не понять не фигуристам. Мы стояли за кулисами. Не ожидали, что он встанет и поедет. Очень круто и душевно, — сказала Медведева.

Видео проката можно посмотреть здесь.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Роман Костомаров
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