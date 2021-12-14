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Медведева и Милохин нежно поцеловались после новогоднего номера на «Ледниковом периоде»

16:51
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин отметили удачное заключительное выступление в шоу «Ледниковый период» долгим поцелуем после завершения проката.

Медведева и Милохин исполнили номер под композицию «Happy New Year», Милохин катался в свитере с медведями, Медведева — в платье золотистого оттенка.

Участники получили высокие оценки и удостоились похвалы судей. Пока неизвестно, хватит ли полученного результата для победы в проекте.

Ранее Медведева и Милохин говорили о своих отношениях как дружеских.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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