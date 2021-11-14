Рукавицын сообщил, что Алиев с трудом входит в олимпийский сезон из-за проблем со здоровьем

Тренер фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын сообщил, что спортсмен с трудом входит в олимпийский сезон.

«Дима с трудом входит в сезон, и такое уже не раз было. К сожалению, были проблемы со здоровьем. Но я верю в то, что те преграды, с которыми мы сегодня сталкиваемся, все-таки будут преодолены. Сейчас самое главное — это вторая половина сезона, я надеюсь, что мы найдем правильный подход, чтобы Дима на чемпионате России показал свое лучшее катание», — приводит ТАСС слова Рукавицына.

На этапе «Гран-при» в Турине (Италия), который проходил с 5 по 7 ноября, Алиев занял 9-е место.