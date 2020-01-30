Реакция Плющенко на победу над ученицей Тутберидзе
В четверг Софья Титова выиграла первенство Москвы среди девушек младшего возраста. Она на 2,32 балла опередила Любовь Рубцову из группы Этери Тутберидзе.
Победу Титова отпраздновала с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, в академию которого юная фигуристка перешла именно из команды Тутберидзе.
Реакция @evgeniplushenko на победу над ученицей Тутберидзе pic.twitter.com/1wcOuGdHFE— Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 30, 2020
«Я за долгий путь спортсмена, а не за однодневок». Плющенко — о чемпионате Европы и четверных своих воспитанниц //
Команда Тутберидзе воюет с Тарасовой и Плющенко. Что за дичь //
Семь претензий Плющенко к Тутберидзе. Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты // Скандал вокруг Загитовой: кто за кого