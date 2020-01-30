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Реакция Плющенко на победу над ученицей Тутберидзе

17:55
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина
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В четверг Софья Титова выиграла первенство Москвы среди девушек младшего возраста. Она на 2,32 балла опередила Любовь Рубцову из группы Этери Тутберидзе.

Победу Титова отпраздновала с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, в академию которого юная фигуристка перешла именно из команды Тутберидзе.

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