Победители первого дня на Кубке России объяснили причины массовых снятий фигуристов

Российские фигуристы-танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин после победы в ритм-танце (78,19 балла) на первом этапе Кубка России рассказали о причинах массовых снятий с соревнований российских фигуристов и ощущениях от успешного проката.

Базин: — Таких баллов мы не набирали никогда. Прокат не на 100%, где-то можно было дожать, добавить. По ощущениям на прокатах было эмоционально раскованней во второй половине танца. В этот раз немного зажались, потому что с прокатов усталость немного накопилась. Я ещё костюм свой забирал, мы тренировались.

Худайбердиева: — Да, все смешалось немного, сидели с девочками сейчас в раздевалке и говорили — как так, почему мы здесь, в Сызрани, мы же только что переодевались в «Мегаспорте»! По сути толком не отдыхали. Соревнования подряд — хороший опыт как для спортсменов, чтобы понимать свои возможности, как организм поведёт себя в той или иной ситуации. Пока справляемся, посмотрим, надеюсь все будет так же хорошо.

— Есть ощущение, что в Сызрани сейчас центр фигурнокатательной вселенной?

Х.: — Этакий Skate Syzran получается. Плюс это Самарская область, Егор себя чувствует здесь как дома. Круто, что есть зрители, и телевидение, и трансляции, и многие люди из федерации приехали. По сути-то без разницы, где ты выступаешь — атмосфера соревнований создаётся всем этим антуражем. Но и для нас как для новой пары это точно главный старт планеты.

— Но многие снимаются. Нет ощущения «слива»?

Б.: — В танцах никто не снялся. Дело не в «сливе», это здоровье. Межсезонье и старт сезона выдались очень сложными. Времени мало, сделать ОФП нормально люди не успели, потом пошла интенсивная нагрузка, и начались травмы.

Х.: — У нас тоже проскакивали болячки. Всё было сумбурно, кто-то вышел в Новогорске в конце мая, кто-то в июле. Условия у всех разные, а все хотят быть готовыми и работают на износ.

— Медицинские проверки ужесточились?

Х.: — Сказали следить еще строже за здоровьем, вирус никуда не ушел. Раз есть возможность выступать, надо быть максимально бдительными.

— То есть федерация призывает всячески беречься — мол, не срывайте сезон?

Х.: — Да, представители федерации предупреждают об этом на всех собраниях, Александр Ильич Коган даже на жеребьевке сказал следить за здоровьем. Тесты перед Сызранью тоже делали. (Дмитрий Кузнецов)