Плющенко рассказал о денежных поощрениях для учеников его академии
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что денежно поощряет своих учеников за призовые места.
«Не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей.
Сезон был сложный, непонятный, но я сразу сказал, что мы готовимся к будущему. Мы, как солдаты, должны быть готовы к чемпионату мира, чемпионату Европы, Олимпийским играм. Чемпионат России — старт ответственный, но не самый главный», — цитирует Плющенко Tatler.
В академии Плющенко тренируются Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Артем Ковалев, Софья Титова, Софья Муравьева, Кирилл Сарновский, Станислава Константинова, Екатерина Рябова, Александр Петров, Леонид Свириденко и Валерия Шульская.
Дополнительная информация:
https://www.tatler.ru/heroes/kak-evgenij-plyuschenko-vzraschivaet-novoe-pokolenie-chempionov-po-figurnomu-kataniyu
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