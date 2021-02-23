Плющенко рассказал о денежных поощрениях для учеников его академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что денежно поощряет своих учеников за призовые места.

«Не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей.



Сезон был сложный, непонятный, но я сразу сказал, что мы готовимся к будущему. Мы, как солдаты, должны быть готовы к чемпионату мира, чемпионату Европы, Олимпийским играм. Чемпионат России — старт ответственный, но не самый главный», — цитирует Плющенко Tatler.

В академии Плющенко тренируются Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Артем Ковалев, Софья Титова, Софья Муравьева, Кирилл Сарновский, Станислава Константинова, Екатерина Рябова, Александр Петров, Леонид Свириденко и Валерия Шульская.