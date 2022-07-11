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Сегодня, 18:09

Плющенко: «Мне интересен проект футбольной медиалиги. В данный момент мы на переговорах»

Плющенко прокомментировал информацию о том, что он может сыграть за команду из футбольной медиалиги
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что он может сыграть за команду из футбольной медиалиги.

«Я еще никакой не игрок. Общаемся... Только общаемся. И я пока не принял решение. Нужно договориться для начала, а вы уже атакуете. Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах. Вы застали нас за столом переговоров», — сказал Плющенко «СЭ».

Ранее появилась информация, что Плющенко может стать игроком команды FC Broke Boys.

Евгений Плющенко
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