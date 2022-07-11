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Гербольдт отреагировала на исключение Петренко из Украинской федерации фигурного катания

Алексей Еремин
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания вице-президента организации Виктора Петренко после его участия в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Однозначно все, что связано с этой темой, не очень красиво, поскольку все всю жизнь кричат, что спорт вне политики, а, как показывает практика, все получается с точностью до наоборот. К сожалению, это чистая политика, и никакого спорта особо не наблюдается. Было ли так всегда? Не могу сказать, потому что не знаю, но в последнее время это так», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт.

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/11/18107294.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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