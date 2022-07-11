Гербольдт прокомментировала перенос этапа «Гран-при» по фигурному катанию из России в Финляндию

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала перенос двух этапов «Гран-при» в Финляндию из России и в Великобританию из Китая.

«Этапы состоятся в Финляндии и Великобритании? Пусть попробуют провести. Посмотрим, как у них получится. Россия всегда славилась тем, что на высшем уровне проводит соревнования. Даже когда другие страны не могли себе позволить принять те или иные турниры, Россия всегда выручала, подготавливала соревнования в самые короткие сроки и проводила на высшем уровне. Ну, пусть попробуют», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт.

Также фигуристка Гербольдт поделилась мнением, почему этап «Гран-при» был перенесен в из Китая в Великобританию.

«К сожалению, в последнее время спорта в спорте не наблюдается. Чистая политика, и ничего более. Это не может не расстраивать. Наверное, мы живем в такое трудное время для спорта, но я уверена, что все, что нас не убивает, делает сильнее», — отметила Гербольдт.

Этап «Гран-при» по фигурному катанию, который изначально должен был пройти в России, перенесли в Финляндию. А китайский этап, так как страна не может принять соревнования из-за ковидных ограничений, перенесен в английский Шеффилд. Ранее ISU рассматривал вариант, при котором турнир будет отменен, однако в последний момент возник вариант с переносом его в Англию.