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Сегодня, 19:06

Плющенко ответил на вопрос возможности возвращения в свою школу Трусовой и Косторной

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил шанс на возвращение в его академию фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной.

— Перед шоу в вашей академии занимались Трусова и Косторная. Ждать обратных переходов или это была подготовка к выступлению здесь?

— Вы сразу начинаете про какие-то переходы! Я не думал об этом, девочки тоже не думают, у них есть свои тренеры. У нас первая задача — сделать шоу по России «Союз чемпионов». Дать возможность выступать нашим спортсменам, которые, к сожалению, лишились всех международных стартов, показательных выступлений. У меня появилась спонтанная идея, которую захотелось воплотить — дать шанс нашим спортсменам выступать перед нашим российским зрителем.

Александра Трусова
Алена Косторная
Евгений Плющенко
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