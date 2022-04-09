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Фигурное катание

Сегодня, 19:14

Плющенко высказался против жесткого соперничества российских одиночниц на Олимпиадах

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский тренер и фигурист Евгений Плющенко рассказал журналистам после шоу «Союз чемпионов» в Туле о своем отношении к соперничеству в фигурном катании.

— Как проходят репетиции, подготовка к шоу? Ведь между собой все фигуристы соперники.

— Я вообще придерживаюсь такого мнения и плана, что на льду есть соперники — именно на соревнованиях. Снял коньки — ты должен быть другом, товарищем, помочь. Есть такие ситуации, как на Олимпиадах и девушек, да и у парней — они соревнуются и на земле, так скажем. Я против этого. Снял коньки — дружи. Надел коньки — борись своими четверными прыжками, программами, доказывай, что ты лучший. Когда я был в спорте, этого придерживался. И сейчас так воспитываю своего сына и своих спортсменов.

Евгений Плющенко
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