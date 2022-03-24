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Сегодня, 22:17

Плющенко объяснил, почему его лучшей ученицы нет на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Евгений Плющенко прокомментировал «СЭ» отсутствие на командном турнире Кубок Первого канала Софьи Муравьевой, которая завоевала бронзу юниорского первенства России и была шестой на чемпионате среди взрослых.

— Ее не пригласили, — объяснил Плющенко.

Муравьева на чемпионате России опередила Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых, участвующих в турнире, а на юниорском первенстве — Аделию Петросян.

В то же время на прыжковый турнир в рамках Кубка Первого канала приглашена ученица Плющенко Вероника Жилина, которая проводит неудачную вторую половину сезона.

Софья Муравьева
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