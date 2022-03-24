Плющенко объяснил, почему его лучшей ученицы нет на Кубке Первого канала

Российский тренер Евгений Плющенко прокомментировал «СЭ» отсутствие на командном турнире Кубок Первого канала Софьи Муравьевой, которая завоевала бронзу юниорского первенства России и была шестой на чемпионате среди взрослых.

— Ее не пригласили, — объяснил Плющенко.

Муравьева на чемпионате России опередила Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых, участвующих в турнире, а на юниорском первенстве — Аделию Петросян.

В то же время на прыжковый турнир в рамках Кубка Первого канала приглашена ученица Плющенко Вероника Жилина, которая проводит неудачную вторую половину сезона.