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Плющенко — о споре с Тутберидзе: «В следующий раз мы будем решать вопросы по-другому»

13:15
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги конфликту в Instagram с тренером Этери Тутберидзе. Напомним, в декабре наставники обменялись обвинениями в Instagram.

— Я вообще не люблю это и всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает, сказал Плющенко. — Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке. Но оказалось, дискуссия в информационном поле — это тоже неплохо. Люди у нас это любят, общественность взбудоражена. Да и не только у нас, во всем мире. Перевели наш диалог на все языки мира. Но каждый свои выводы сделал. В следующий раз, возможно, мы уже будем решать вопросы по-другому. (Дмитрий Кузнецов)

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