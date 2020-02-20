Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги конфликту в Instagram с тренером Этери Тутберидзе. Напомним, в декабре наставники обменялись обвинениями в Instagram.

— Я вообще не люблю это и всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает, сказал Плющенко. — Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке. Но оказалось, дискуссия в информационном поле — это тоже неплохо. Люди у нас это любят, общественность взбудоражена. Да и не только у нас, во всем мире. Перевели наш диалог на все языки мира. Но каждый свои выводы сделал. В следующий раз, возможно, мы уже будем решать вопросы по-другому. (Дмитрий Кузнецов)