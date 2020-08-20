Плющенко анонсировал сотрудничество с бывшим мужем Аланы Мамаевой, отбывшим тюремный срок

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram фото с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. Также на фото сын Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч.

«Саня Липовой заехал к нам в академию! Готовим кое-что интересное», — написал Плющенко.

44-летний Александр Липовой — трехкратный чемпион мира, чемпион России по кибоксингу. В 2006 году Липовой вошел в Книгу рекордов Гиннесса, совершив в 48-минутном спарринге 4 тысячи ударов — по 2 тысячи руками и ногами. Также он бывший муж Аланы Мамаевой — супруги полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. У них есть общий сын Алекс.

В 2019 году спортсмен получил два года тюрьмы за взятку. 26 февраля 2020 года он вышел на свободу по УДО.