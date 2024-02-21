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21 февраля, 20:57

Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина, заявил, что президент поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 17-летняя фигуристка принимает участие в церемонии открытия Игр будущего в Казани, которая проходит 21 февраля.

До этого оргкомитет Игр будущего заявлял, что из-за допинговой дисквалификации спортсменка не сможет принять участие в спортивной программе игр и может быть исключена из числа почетных гостей турнира.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владимир Путин
Камила Валиева
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