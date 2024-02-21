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Игры будущего

21 февраля, 19:57

Валиева принимает участие в открытии Игр будущего в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева принимает участие в церемонии открытия Игр будущего в Казани в качестве почетного гостя.

Валиева находится на трибуне для VIP-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным. Рядом с главой государства на трибуне присутствуют олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, занимающий пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин и бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Ранее оргкомитет Игр будущего заявлял, что из-за допинговой дисквалификации спортсменка не сможет принять участие в спортивной программе игр и может быть исключена из числа почетных гостей турнира.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта.

Камила Валиева
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