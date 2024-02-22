Роднина заявила, что Путин поддержал Валиеву
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что президент России Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву.
Олимпийская чемпионка сидела рядом с главой государства на церемонии открытия Игр будущего.
«Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаем», — цитирует Роднину matchtv.ru.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
Источник: matchtv.ru
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