Роднина заявила, что Путин поддержал Валиеву

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что президент России Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву.

Олимпийская чемпионка сидела рядом с главой государства на церемонии открытия Игр будущего.

«Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаем», — цитирует Роднину matchtv.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву