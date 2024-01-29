Гончаренко считает, что Валиеву не надломит ситуация с дисквалификацией

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Два года эта ситуация держала нас всех в напряжении. Наверное, где-то в глубине души многие были готовы к негативному решению. Но надо спокойно реагировать, если есть возможность оспаривать решение, это надо делать. Еще два года ей придется ждать. Будет очень сложно, все будет зависеть от нее. Захочет ли она дальше бороться и соревноваться? Те, кто находится рядом, безусловно, будут ее поддерживать, и это может стать для нее мотивацией. Для нас она чемпионка, лидер, показала свой стиль и почерк», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

Она также отметила, что никогда нельзя опускать руки и нужно пережить эту ситацию.

«Вряд ли ее надломит эта ситуация. За два года уже столько передумано и пережито. Но она выступает. Если она решила в любой ситуации оставаться в спорте, значит, она останется», — добавила Гончаренко.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.