Первый тренер Загитовой рассказала о том, как посещала открытый урок Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию из Альметьевска Дамира Пичугина, самая первая наставница олимпийской чемпионки Алины Загитовой, вспомнила, как в начале 2010-х на курсах повышения квалификации посещала открытый урок Этери Тутберидзе.

- В то же время к Тутберидзе приехала из Екатеринбурга Юлия Липницкая, и наша группа видела ее первую программу, - цитирует Пичугину портал realnoevremya. - А потом слышала отзывы Этери Георгиевны, которая недоумевала: "Что мне с ней делать? У нее вообще техника неправильно поставлена. Сразу в крутку идет. Но зато вращения хорошие". Это уже потом стало известно, что Юля ранее занималась еще и художественной гимнастикой.

Загитова также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала "Гран-при". Липницкая под руководством Тутберидзе стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командных соревнованиях, чемпионкой Европы-2014, а также вице-чемпионкой мира того же года.