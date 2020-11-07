Первый тренер Косторной не считает, что Плющенко только забирает чужих фигуристок

Вице-чемпионка Олимпийских игр в парном катании Марина Черкасова в разговоре с «СЭ» высказалась о тренерских перспективах Евгения Плющенко и переходе к нему Алены Косторной от Этери Тутберидзе. Черкасова — первый тренер чемпионки Европы.

— Я не считаю, что надо говорить, мол, какой-то тренер плохо работает и только забирает чужих детей и воспитывает, — сказала Черкасова. — Да, у Плющенко появляются новые спортсмены, пусть они переходят из других школ, но это неизбежно. В Петербурге то же самое происходит, во всем мире. В переходах Трусовой и Косторной нет ничего страшного. Да, обидно, что дети ушли от Этери. Она их готовила, она вообще умница. У нее есть большой запас спортсменок. Но это чревато — тяжело кататься, когда так много фаворитов на одном катке, и не знаешь, кого выделить. Самим тренерам сложнее. Думаю, у Жени Плющенко скоро будет так же, дети подрастут. И тогда будет видно, какая школа круче. Пока он только начал свой путь. (Дмитрий Кузнецов)