Тренер Александр Жулин прокомментировал новость, что российские фигуристы смогут выступить под своим национальным флагом на командном чемпионате мира в Осаке.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на ЧМ-2021 в Стокгольме российские фигуристы выступали под флагом ФФККР. На турнире в Швеции россияне взяли три золотых медали.

«Радостные чувства и очень приятно, что так произойдет, — сказал Жулин «СЭ». — Все возвращается на круги своя. Будет ли это мотивационным моментом для спортсменов? А куда еще мотивационней? У нас три золотые медали! Большой роли это для спортсменов не сыграет. Просто будет очень приятно, если что-то выиграем и при этом флаг поднимут и гимн сыграют».

Командный чемпионат мира пройдет в Японии с 15 по 18 апреля.

(Данил Алешин)