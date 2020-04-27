«Первое, куда поеду, будет Бали». Романтичная Туктамышева на фоне заката
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала красивое фото в Instagram и рассказала, что мечтает поехать на Бали, когда появится возможность. 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России из-за коронавируса.
«Хочу на море и первое, куда я поеду, когда будет возможность — это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», — написала Туктамышева.
Хочу на море и первое, куда я поеду, когда будет возможность — это будет Бали. Давно мечтаю. ? Если у меня, конечно, будет выбор ? ? I desire to go to a sea and Bali will be the first place I'll go when it becomes possible. I'm dreaming about that for quite a long time. If I'll have a choice, of course ?