«Первое, куда поеду, будет Бали». Романтичная Туктамышева на фоне заката

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала красивое фото в Instagram и рассказала, что мечтает поехать на Бали, когда появится возможность. 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России из-за коронавируса.

«Хочу на море и первое, куда я поеду, когда будет возможность — это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», — написала Туктамышева.