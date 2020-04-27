ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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«Первое, куда поеду, будет Бали». Романтичная Туктамышева на фоне заката

19:10
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала красивое фото в Instagram и рассказала, что мечтает поехать на Бали, когда появится возможность. 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России из-за коронавируса.

«Хочу на море и первое, куда я поеду, когда будет возможность — это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», — написала Туктамышева.

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