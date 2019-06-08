Первая ученица Тутберидзе – о золоте Загитовой и серебре Медведевой в Пхенчхане-2018

Большое откровенное интервью первой ученицы Этери Тутберидзе двукратного серебряного призера юниорского Финала "Гран-при" Полины Шелепень о бывшем тренере, Липницкой, Медведевой, пятерных прыжках и проблемах взросления.

– Какой подход вам ближе: вести одного спортсмена чуть ли не всю его карьеру или иметь большую группу сильных учеников?

– Можно взять одного спортсмена – довести его к вершине, и все. Такого тренера нельзя назвать суперпрофессионалом, ведь тебе мог попасться всего один талантливый спортсмен, и ты уже на вершине. А профи может взять и раскрыть любой талант. Плюс можно вести долго-долго одного спортсмена, а у него бах – и травма, или он уходит к другому тренеру, и ты остался ни с чем. Если большая группа, есть и заменяемость, возможно, звучит не очень, но это спорт. К примеру, взять Олимпиаду в Пхенчхане, по ходу сезона у Жени Медведевой была травма и было непонятно, сможет ли она там выступить. Но все знали, что если что, есть Алина Загитова, за счет этого было спокойнее.

– Не важно, кто выиграет – главное, что медаль у России?

– После Олимпиады было много разговоров на тему: справедливо ли что Женя стала только второй. Для страны то все получилось отлично: два первых места, две медали. В этот момент я подумала: наверное все немного офигели, две наши фигуристки лучшие, а столько возмущений! Ведь когда Сотникова выиграла в Сочи-2014 все только и говорили: "Ну слава Богу, наконец-то!" (Екатерина Беспалова)

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