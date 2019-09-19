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Перед Finlandia Trophy Туктамышева выступит на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга

15:56
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Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» cообщила, что перед Finlandia Trophy также выступит на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

— Возможно мы попробуем откатать программу под «Drumming Song» на этапе Кубка Санкт-Петербурга, после чего будем смотреть, — сказала Туктамышева. Перед этапами «Гран-при» хочется быть уверенной, что программа смотрится хорошо.

Первый этап Кубка Санкт-Петербурга пройдет с 24 по 27 сентября в Академии фигурного катания. Женщины покажут короткие программы 26 сентября с 10.00 до 11.10, а произвольные программв 27 сентября с 10.00 до 11.30.

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