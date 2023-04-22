Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:15

Косторная и Куница назвали прыжки, которые хотят включить в свои программы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, в разговоре с «СЭ» порассуждали о возможном прыжковом контенте в предстоящем сезоне.

— Возможны ли в парах четверные или тройной аксель?

Георгий: — Возможны.

Алена: — Я не скажу, что мы сделаем аксель. Но мы его попробуем. Просто не прямо сейчас. Мне пока тяжело прыгать даже «дупель», он требует маха с поворотом и определенной подготовки, навыка прыжка, который немножко потерялся, потому что я долгое время его не прыгала. Нельзя этот навык вспомнить, прыгая только сальхов и флип. Нужно на каждой тренировке проходить все прыжки, все каскады 3-3, тратить полтора часа на прыжки, а потом еще идти на парные элементы часа на два.

Георгий: — И еще программу прокатать.

Алена: — Можно в принципе со льда не уходить. К сожалению, такой возможности нет и возможности человеческого тела тоже не безграничны, как показала практика. Оно ломается намного чаще, чем хотелось бы (смеется). Но я собрала флип+тулуп, флип+ойлер+сальхов, довольно свободно прыгаю. Лутц+тулуп прыгала, но последнее время не тренировала и были попытки лутц+риттбергер. Мне показалось, там недокрут, но Сергей Сергеевич [Росляков] сказал, что нормально. Противный каскад, надо тютелька в тютельку попасть.

Георгий: — Я вообще мало мальчиков знаю, которые прыгают чистый каскад с риттбергером. Петя Гуменник да Чжун Хван Ча. Я все могу собрать, и аксель тоже, но... не сегодня.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. «Надоело, что мусолят мои переходы. У меня началась новая жизнь!» Косторная после первого полноценного проката в парах

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
0
Читайте также
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косторная раскритиковала «сосайдерскую» информацию о себе

Партнер Косторной пошутил о риске «взрыва» на тренировках
Новости
RSS RSS
Все новости