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Овсянников считает, что победы возможны без четверных прыжков

06:21
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Серебряный призер 1998 года в танцах на льду, двукратный чемпион мира Олег Овсянников прокомментировал победу Алену Косторной в финале «Гран-при». Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

— Даже если в твоей программе нет четверных, но все элементы проплюсованы, то можно спокойно выигрывать, система это позволяет, — цитируют Овсянникова «Известия». — Алена — молодец, сделала все чисто, ее артистичность и грациозность поражают. Так что это целиком и полностью заслуженная победа.

Не стал бы утверждать, что Трусова на голову сильнее всех. Давайте посмотрим, что будет на чемпионате России в Красноярске (24-29 декабря). Все три этих спортсменки очень хороши, у каждой есть свои сильные стороны. Это будет игра нервов: кто чище откатает, тот и выиграет. Думаю, вряд ли кто-то вклинится в их борьбу, но в любом случае это будет крайне интересно.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://iz.ru/952046/timur-ganeev/turin-vykhodnogo-dnia-alena-kostornaia-pobedila-v-finale-gran-pri

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