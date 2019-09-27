Отец Турсынбаевой: «Мы полностью доверяем Тутберидзе»

Отец казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Байтак Турсынбаев рассказал о ее восстановлении после травмы. По его словам, он полностью доверяет тренеру спортсменки Этери Тутберидзе.



— Она тренируется, 29 сентября мы выезжаем в Китай на Shanghai Trophy, — цитирует Турсынбаева sports.kz. — До 6 октября мы будем там. Лечение Элизабет идет параллельно. В спорте ведь так: если есть травма — надо лечиться, не прерывая тренировок.

— Элизабет Турсынбаева заявлена на первый этап серии Гран-при Skate America, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе. Вы планируете туда поехать?



— Да, мы поедем в США, готовимся к турниру. Тренировки не прекращались. В начале сентября они шли в расслабленном, усеченном режиме, но сейчас мы не пропускаем тренировки. И Элизабет уже нормально откатывает.

— Полученная травма перед стартом сезона не сломила Элизабет?



— У нас подобное было перед юношеской Олимпиадой в 2016-м и в прошлом году. Морально мы ко всему готовы. Но неприятно, когда это случается перед началом сезона.

Это, конечно, немного сбило ритм, но моральный дух очень крепок. Тем более тренер Этери Тутберидзе всегда поддерживает Элизабет. Мы чувствуем поддержку от всех наших болельщиков — как из Казахстана, так и из России.

— Некоторые СМИ распространили информацию о том, что федерация фигурного катания Казахстана ищет нового тренера для Элизабет. Как вы это прокомментируете?

— Это слухи. Я не знаю, кто их распространяет. Мы никуда не собираемся уходить. Элизабет состоит в команде Этери Тутберидзе, это сильнейшая команда мира.

Мы полностью доверяем Тутберидзе. Находимся в постоянном контакте, советуемся с ней. Она все делает на высшем уровне.