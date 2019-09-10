Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Орсер эмоционально наблюдает на прокатом Медведевой. Видео

12:25
Теги:

В сети появилось того, как тренеры двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Трейси Уилсон и Брайан Орсер эмоционально следили за прокатом ее произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Орсер аплодировал каждому исполненному фигуристкой прыжку, на некоторых словно прыгая вместе с ней. — Я всегда очень нервничаю, потому что знаю, как мои ученики катаются на тренировках и сколько сил вкладывают, — рассказывал канадец в интервью «СЭ».

Медведева начнет сезон на турнире серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International). Короткая программа женщин на турнире начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени), произвольная — в 13 сентября 22.35 (по московскому времени).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир