Орсер эмоционально наблюдает на прокатом Медведевой. Видео

В сети появилось того, как тренеры двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Трейси Уилсон и Брайан Орсер эмоционально следили за прокатом ее произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Орсер аплодировал каждому исполненному фигуристкой прыжку, на некоторых словно прыгая вместе с ней. — Я всегда очень нервничаю, потому что знаю, как мои ученики катаются на тренировках и сколько сил вкладывают, — рассказывал канадец в интервью «СЭ».

Медведева начнет сезон на турнире серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International). Короткая программа женщин на турнире начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени), произвольная — в 13 сентября 22.35 (по московскому времени).