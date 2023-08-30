Опубликован состав участников контрольных прокатов сборной России
На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России опубликован состав сборной на контрольные прокаты, которую пройдут в Москве 16 и 17 сентября.
Список участников контрольных прокатов
ЖЕНЩИНЫ
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Акатьева Софья
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Валиева Камила
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Горбачёва Алина
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Жилина Вероника
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Зинина Анастасия
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Муравьёва Софья
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Петросян Аделия
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Садкова Дарья
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Синицына Ксения
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Туктамышева Елизавета
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Хромых Майя
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Яметова Вероника
МУЖЧИНЫ
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Алиев Дмитрий
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Ветлугин Матвей
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Гуменник Пётр
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Игнатов Макар
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Ковалёв Артём
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Кондратюк Марк
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Лутфуллин Глеб
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Мозалёв Андрей
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Самарин Александр
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Семененко Евгений
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Федоров Григорий
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Яблоков Илья
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ
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Акопова Карина — Рахманин Никита
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Артемьева Юлия — Брюханов Алексей
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Бойкова Александра — Козловский Дмитрий
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Бояринцева Дарья — Плешков Роман
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Кадырова Ясмина — Колесов Валерий
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Косторная Алёна — Куница Георгий
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Мишина Анастасия — Галлямов Александр
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Осокина Елизавета — Грицаенко Артём
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Собинина Таисия — Ходыкин Денис
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Хабибуллина Наталья — Княжук Илья
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
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Кагановская Василиса — Ангелопол Валерий
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Леонтьева Софья — Горелкин Даниил
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Миронова Екатерина — Устенко Евгений
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Морозов Аннабель — Ерёменко Игорь
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Пасечник Елизавета — Некрасов Максим
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Прокопец Александра — Васькович Александр
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Степанова Александра — Букин Иван
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Хавронина Ирина — Нарижный Девид
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Худайбердиева Елизавета — Базин Егор
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Шанаева Елизавета — Дрозд Павел
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Шевченко Софья — Ежлов Андрей