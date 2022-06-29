Олимпийский призер Пекина назвал фигурное катание коррумпированным видом спорта

Российский фристайлист, призер Олимпиад в Пхенчхане и Пекине Сергей Ридзик в интервью «СЭ» выразил свое отношение к субъективным видам спорта.

— Те виды спорта и дисциплины, которые основываются на баллах, — самые коррумпированные и нечистые. Фигурное катание, например. Или гимнастика с нашими девушками, которым в Токио занижали как хотели, крутили, вертели. На мой взгляд, и Насте Таталиной на Олимпиаде занизили баллы, что не дало ей завоевать медаль! Хотя девочка — чемпионка мира. Самые чистые виды — где секундомер. Хотя и там можно похимичить. Но у нас в ски-кроссе или в лыжах стартуют вместе — кто первый, тот и выиграл.

— А фигурное катание выбросить с Олимпиады?

— Выбрасывать не надо, надо менять систему оценок. Так понимаю, они идут к этому. Логично внедрять искусственный интеллект, чтобы компьютер оценивал прыжки. Но кто будет им управлять? Кто будет писать программу, где будут находиться серверы? Это более глубокий вопрос и тема в целом. Плюс все судьи будут вычеркнуты, вряд ли им это понравится, — заключил Ридзик.

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