Никита Кацалапов назвал пять качеств, которые ценит в Виктории Синициной
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о ценных качествах своей партнерши.
«Мудрость, нежность, сила характера, целеустремленность и красота», — написал Кацалапов в своем Telegram-канале.
Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.
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