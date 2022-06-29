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Сегодня, 09:25

Никита Кацалапов назвал пять качеств, которые ценит в Виктории Синициной

Виктория Кравченко
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о ценных качествах своей партнерши.

«Мудрость, нежность, сила характера, целеустремленность и красота», — написал Кацалапов в своем Telegram-канале.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.

Фигурное катание
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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