Российский фигурист рассказал о предпочтениях в еде: «Не люблю овощи, каши. От них воротит прям»

Вице-чемпион Европы 2020 Артур Даниелян в интервью «СЭ» рассказал о своем режиме питания и необходимых ограничениях в еде.

«Я быстро набираю вес. Набрать усилий не стоит, а сбросить всегда муторно, не люблю это делать. Приходится держать себя в рамках. На диетах я не сижу, питаюсь так, чтобы потреблять меньше калорий. В моем случае это гречка с курицей, если надо сбросить. Я не ем овощи, например, каши — от них воротит прям. Много чего не ем.

Сладкое люблю, но с возрастом стал есть его меньше. Иногда съем полоску шоколада — а потом думаю: «Что я наделал?» Ограничений как таковых нет. Сказано, какой должен быть вес. Это в том числе зависит от роста. Сейчас я вырос, плечи стали пошире, да и в целом вширь пошел. Поэтому набрал, наверное, килограмм по сравнению с предыдущим сезоном.

Прямо сейчас мой вес должен быть 58-59 килограммов где-то. Ты можешь есть что хочешь, но не прибавляя. Иначе увеличивается нагрузка на суставы, голеностоп, колени, спину. А так как я часто что-нибудь себе получаю из травмы, нужно контролировать", — сказал Даниелян.

Отметим, что в прошлом сезоне фигурист вернулся в активный соревновательный режим после проблем со здоровьем.